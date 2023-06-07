росія виділила майже $1 млрд на військову пропаганду до 2025 року

Пов'язаний з адміністрацією президента рф Інститут розвитку інтернету цьогоріч розподілить 20 млрд рублів грантів на створення "патріотичного" контенту.

І ще 52 млрд буде виділено на ці ж цілі до 2025 року.

Загалом на пропаганду росія виділить 72 млрд рублів за 3 роки, це приблизно $0,9 млрд.

Про це пише "Медуза".

2021 року установа отримала з бюджету 10 мільярдів рублів, а російський Фонд кіно – 12 млрд рублів.

Інститут розвитку інтернету був створений у 2014 році, його очолює колишній співробітник адміністрації президента Алєксєй Горєславскій.

За словами колишнього співробітника організації, мета інституту – виділяти гранти на "мережеве військово-патріотичне виховання" і "продавлювати повістку влади". Інститут також виділив кошти на виробництво продукції державного пропагандистського телеканалу Russia Today: для програм Антона Красовського і серії передач "Прекрасная росия бу-бу-бу"