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ПОЛІТИКА

росія викликала посла Вірменії через гуманітарну допомогу Україні

09 вересня 2023, 16:17
росія викликала посла Вірменії через гуманітарну допомогу Україні
Фото: з відкритих джерел
5 вересня стало відомо, що Вірменія вперше з початку війни відправила до України гуманітарну допомогу.

росія викликала до Міністерства закордонних справ посла Вірменії Вагаршака Арутюняна через низку "недружніх кроків".

Серед цих "кроків" — запуск процесу ратифікації Римського статуту МКС,поїздка до Києва дружини премʼєр-міністра Вірменії Анни Акопян, передача Україні гуманітарної допомоги та проведення військових навчань за участю США на території Вірменії з 11 до 20 вересня.

Про це йдеться у заяві МЗС рф. 

В МЗС росії заявили, що помітили у Вірменії вагання щодо подальшої участі в Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) та двосторонніх договорах з росією, а також життєздатності домовленостей за участі росії для нормалізації відносин з Азербайджаном. 

"На цьому тлі керівництво Вірменії останніми днями вдалося до серії недружніх кроків, включно із запуском процесу ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду, поїздку до Києва дружини прем’єр-міністра Анни Акопян з передачею гумдопомоги київському нацистському режиму, проведення на вірменській території військових навчань за участі США. У зв’язку з цим до МЗС росії викликали посла Вірменії у москві В. Арутюняна, якому висловлено жорсткі зауваження", – заявляє москва.

Також послу передали ноту протесту через висловлювання спікера парлаенту Симоняна на адресу речниці МЗС рф Марії Захарової та всього відомства, та окреом обурилися затриманнями у Вірменії проросійського блогера та представника вірменської філії "Спутніка". 

5 вересня стало відомо, що Вірменія вперше з початку війни відправила до України гуманітарну допомогу, а вже 7 вересня дружина премʼєра Вірменії Анна Акопян взяла участь у Саміті перших леді та джентельменів у Києві, який організовує дружина президента України Олена Зеленська. Акопян також передала Україні понад тисячу смартфонів, планшетів та ноутбуків для школярів і відвідала ліцей у Бучі.

До цього Вірменія не відправляла Україні ані військову, ані гуманітарну допомогу. У червні 2023 року премʼєр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником росії у війні проти України. Він наголосив, що війна дуже сильно впливає на всі міжнародні відносини Вірменії. Пашинян зазначив, що на Заході вважають Вірменію союзником росії, але в росії бачать, що Єреван не підтримує війну.

Вірменіягуманітарна допомогапосолрф тероризм

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