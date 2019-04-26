Росія викреслила Черновецького і ще трьох українців із санкційного списку

У переліку залишаються 563 людини і 75 юросіб

Уряд Російської Федерації 18 квітня виключив колишнього мера Києва Леоніда Черновецького із санкційного списку.

Відповідні зміни до постанови №1300 від 1 листопада 2018 року опубліковано на російському порталі правової інформації, повідомляє LB.ua.

Окрім Леоніда Черновецького, з переліку виключили його сина Степана, Володимира Крилова і Володимира Локотка (гендиректор "Нового каналу", чоловік телеведучої Ольги Фреймут).

Як відомо, 1-го листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Мєдведєв підписав постанову уряду про заходи щодо реалізації указу глави російської держави "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ".

Документом запровадили спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України, вони поширюються на 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ.