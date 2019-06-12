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Росія вимагає виключити будь-які згадки про Крим із резолюції ОБСЄ

Про блокування Росією резолюції також повідомив колишній політв’язень, режисер Олег Сенцов, який разом з іншим колишнім політв’язнем Романом Сущенком напередодні виступив перед делегатами ОБСЄ в Братиславі
Російська делегація в ОБСЄ вимагає виключити питання анексованого Криму з декларації міністерської зустрічі, яка проходить 5-6 грудня у Братиславі.
Росія вимагає виключити будь-які згадки про Крим із резолюції ОБСЄ Фото: gettyimages.com

Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє "Громадське".

За його словами, у проєкті декларації хотіли зазначити, що ОБСЄ і надалі слід приділяти увагу анексованому Криму, однак делегація РФ наполягає на виключенні будь-яких згадок про Крим з підготовленого документа.

У зв’язку з цим Чубаров від імені Меджлісу кримськотатарського народу закликав міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ "не піддаватися на шантаж російської делегації".

 Про блокування Росією резолюції також повідомив колишній політв’язень, режисер Олег Сенцов, який разом з іншим колишнім політв’язнем Романом Сущенком напередодні виступив перед делегатами ОБСЄ в Братиславі.

"З Ромою Сущенком після виступу в ОБСЄ. Ми говоримо про російську агресію, наших полонених, а вороги тим часом блокують включення в підсумкову резолюцію питання деокупацію Криму", - написав Сенцов, опублікувавши спільне фото.

 

Нагадаємо, що рішення МС ООН у справі "Україна проти РФ" очікується не раніше ніж у 2022 р.

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06 12 2019 12:20
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