росія вимагає "залізних" гарантій у мирному договорі з Україною – Reuters

В кремлі заявляють, що договір щодо України має відповідати вимогам москви.

кремль домагатиметься "залізних" гарантій у будь-якій мирній угоді щодо України, що ця країна не стане членом НАТО і збереже нейтральний статус.

Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на заяви в російському міністерстві закордонних справ.

Видання пише, що в одному з інтерв'ю, у якому не згадувалась пропозиція про припинення вогню, заступник міністра закордонних справ рф Олександр Грушко сказав, що будь-який довгостроковий мирний договір щодо України має відповідати вимогам москви.

"Ми будемо вимагати, щоб залізні гарантії безпеки стали частиною цієї угоди. Частиною цих гарантій має бути нейтральний статус України, відмова країн НАТО прийняти її в альянс", - заявив він.

Також кремль категорично проти розміщення миротворців НАТО в Україні, додав Грушко.

Раніше Британія і Франція заявили, що готові направити миротворчі сили для моніторингу будь-якого припинення вогню в Україні, а прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що його країна також відкрита для запитів.

"Неважливо, під якою назвою будуть розміщені контингенти НАТО на території України: чи то Євросоюз, НАТО, чи то в національній якості", - додав Грушко.

"Якщо вони там з'являться, значить, вони будуть розміщені в зоні конфлікту з усіма наслідками, що випливають для цих контингентів, як для сторін конфлікту", - скзав той,

Щодо розміщення неозброєних постконфліктних спостерігачів можна буде говорити, за словами Грушка, лише після вироблення мирної угоди.

Також президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що розміщення миротворчих військ в Україні - це питання, яке має вирішувати Київ, а не москва.

На що Грушко відповів, що європейські союзники Києва повинні розуміти, що тільки виключення членства України в НАТО і виключення можливості розміщення іноземних військових контингентів на її території буде працювати на регіон.

"Тоді буде забезпечено безпеку України і всього регіону в ширшому сенсі, оскільки буде усунуто одну з корінних причин конфлікту", - зазнчив заступник міністра.

Днями ми писали, що Австралія розгляне запит про миротворців в Україні.