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Цієї ночі росія випустила понад 440 безпілотників та 32 ракети

17 червня 2025, 10:47
Цієї ночі росія випустила понад 440 безпілотників та 32 ракети
Фото: УНН
428 засобів повітряного нападу ворога було знищено.

Сьогодні, 17 червня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на 17 червня армія рф атакувала Україну більш ніж 440 безпілотниками і 32 ракетами. 

Столиця зазнала найпотужнішого удару, йдеться в Telegram-каналі Зеленського. 

"Регулярні доповіді міністра внутрішніх справ Клименка та військових командувачів щодо ситуації після масованого російського удару. Більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.

Зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку. Скільки їх, зараз незрозуміло. росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається необхідна допомога, відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час 15 загиблих людей. Мої співчуття рідним та близьким", - йдеться у дописі. 

Президент додав, що весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів.

"Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди", – зазанчив він. 

Зранку ми писали, що вночі росія атакувала Київ, багато загиблих і більше сотні поранених. 

 

війнаатаки рф

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