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ПОЛІТИКА

росія випустила понад 6000 ракет і дронів по Україні цієї осені – WSJ

09 грудня 2024, 10:01
росія випустила понад 6000 ракет і дронів по Україні цієї осені – WSJ
Фото: з вільного доступу
Згідно з нами видання, 92% усіх випущених за останні три місяці далекобійних боєприпасів були безпілотниками та хибними цілями

російська федерація за три місяці осені цього року запустила по Україні понад 6000 ракет і безпілотників. Це вчетверо більше, ніж восени 2023 року.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно з нами видання, 92% усіх випущених за останні три місяці далекобійних боєприпасів були безпілотниками та хибними цілями. Тобто це дешеві безпілотники-приманки, які рф використовує, щоб виснажити ППО України. До половини запущених зараз дронів можуть бути неозброєними приманками.

Ймовірно, запускати по Україні таку кількість безпілотників росії дозволив завод у Татарстані. За даними джерел WSJ, росія може виробляти 1200 аналогів іранських Shahed на місяць

Водночас Україна намагається протистояти атакам та активніше використовує для цього методи радіоелектронної боротьби. Зокрема, у жовтні 93% усіх безпілотників було перехоплено або втрачено, порівняно з трохи більше ніж 8% балістичними та гіперзвуковими ракетами. А вже у листопаді різко - до понад 40% - зріс відсоток перехоплення балістичних та гіперзвукових ракет.

У WSJ вважають, що на такий показник перехоплення ворожих дронів в Україні впливає також нижча якість російських аналогів Shahed, ніж у оригінальних дронів.

Нагадаємо, очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році витратила $200 млрд. 

ракетибезпілотникиППОвійна в Україніросія загроза

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