росія висилає 9 фінських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Фінлядії
У МЗС росії заявили, що у відповідь на дії Фінляндії висилають дев'ятьох фінських дипломатів і зупинять роботу фінського генконсульства.
Про це йдеться у заяві МЗС рф, повідомляє ЄП.
росіяни назвали це заходами у відповідь на "конфронтаційні дії фінської влади". Фінській стороні вручили дипломатичні ноти російського закордонного відомства.
Генеральне консульство Фінляндії в Санкт-Петербурзі повинне припинити роботу з 1 жовтня. Відділення генконсульства Фінляндії в Петрозаводську і Мурманську, що функціонували з початку 1990-х років, мали зачинитися 1 липня.
6 червня Фінляндія вислала з країни дев'ятьох співробітників російського посольства через їхню розвідувальну діяльність.