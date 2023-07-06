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ПОЛІТИКА

росія висилає 9 фінських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Фінлядії

06 липня 2023, 15:16
росія висилає 9 фінських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Фінлядії
Фото: korrespondent.net
Дипломати, які покинуть Фінляндію, є співробітниками посольства Фінляндії та фінського генконсульства в Санкт-Петербурзі.

У МЗС росії заявили, що у відповідь на дії Фінляндії висилають дев'ятьох фінських дипломатів і зупинять роботу фінського генконсульства.

Про це йдеться у заяві МЗС рф, повідомляє ЄП.

росіяни назвали це заходами у відповідь на "конфронтаційні дії фінської влади". Фінській стороні вручили дипломатичні ноти російського закордонного відомства.

Генеральне консульство Фінляндії в Санкт-Петербурзі повинне припинити роботу з 1 жовтня. Відділення генконсульства Фінляндії в Петрозаводську і Мурманську, що функціонували з початку 1990-х років, мали зачинитися 1 липня.

6 червня Фінляндія вислала з країни дев'ятьох співробітників російського посольства через їхню розвідувальну діяльність. 

Фінляндіядипломатрф тероризм

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