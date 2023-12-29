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ПОЛІТИКА

росія витратила на масований удар по Україні понад $1,28 мільярда – ЗМІ

29 грудня 2023, 16:43
росія витратила на масований удар по Україні понад $1,28 мільярда – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Найдорожчими були ракети Х-101, яких запустили аж 90.

На масовану атаку по Україні вночі та вранці 29 грудня росія витратила  щонайменше $1,283 млрд, підрахувала "Економічна правда", спираючись на звіт Повітряних сил України та дані про вартість російського озброєння із відкритих джерел.

Так, росіяни під час цієї атаки запустили по Україні:

  • 36 ударних БПЛА Shahed-136/131;
  • 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;
  • 8 крилатих ракет Х-22/Х-32;
  • 14 балістичних ракет С-300/С-400/ "Іскандер-М";
  • 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
  • одну ракету Х-59.

Вартість гіперзвукової ракети Х-47 "Кинджал" приблизно складає від $10 млн. США і вище. Таким чином шість пусків цих ракет обійшлось у мінімум  $60 млн.

Ударні дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131 коштують від 20 до $50 тис за одиницю. В підсумку пуск щонайменше 36 таких БпЛА коштував $720 тис.

Вартість ракети Х-101, за даними Forbes, складає $13 млн. Загалом запуск 90 ракет  обійшовся у $1,17 млрд.

Ракету Х-22 оцінюють на суму $1 млн, тобто загалом було випущено ракет такого типу на $8 млн.

Вартість балістичної ракети "Іскандер-М" варіюється в діапазоні $3 млн. Таким чином запуск ракет обійшовся $42 млн.

Ракети Х-31П та Х-59 за приблизними розрахунками вартують  по $0,5 млн. Загальна вартість їх використання під час цієї атаки становить $2,5 млн.

Таким чином на ракети та БПЛА, випущені по Україні вночі та вранці 29 грудня, росія витратила  $1 млрд 283 млн 220 тис США.

Вранці 29 грудня росія здійснила наймасовіший від початку повномасштабної війни удар з повітря по Україні. Речник ПС Юрій Ігнат розповів, що досі захисники не бачили одночасно на моніторах такої кількості ворожих об'єктів. Окупанти запустили по українцях майже усі типи наявних ракет, окрім "Калібрів". Сумарно було випущено 158 цілей. Як наслідок, є загиблі у Києві, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі та у Львові. 

війнаатакарф тероризм

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