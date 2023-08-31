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росія вивезе "вагнерівців" з білорусі до країн Африки

31 серпня 2023, 17:17
росія вивезе
Влада рф вирішила вивезти більшу частину найманців ПВК "Вагнер" з білорусі до країн Африки.

Зробити вони це мають до середини вересня. 

Про це інформує Центр національного спротиву.

ПВК "вагнер" залишить білорусь і військові виїдуть до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, ЦАР і Мозамбіку.

"У всіх цих країнах кремль має свої колоніальні та геополітичні інтереси, та підтримує або хунту, або заколотників.

Менша частина терористів залишиться інструктувати спецпідрозділи МВС білорусі для протидії можливому заколоту проти Лукашенка або підпише контракт з МО РФ на війну проти України", - пише Центр. 

Минулого тижня стало відомо, що ПВК "Вагнер" демонтують табір в білорусі.
АфрикаБілорусьвагнер

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