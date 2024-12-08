росія виводить кораблі та озброєння з Сирії – українська розвідка

Втрата росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку кремля на Близькому Сході.

Головне управління розвідки Міноборони України заявляє, що росіяни виводять кораблі з бази у сирійському місті Тартус і перекидають озброєння літаками з бази "Хмеймім".

Про це ГУР написано в Telegram-каналі.

"Велична” втеча путіна з Сирії ― росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма", - йдеться в дописі.

Розвідники пишуть, що після втрати контролю над Дамаском через продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування москві як плату за свою безпеку.

"8 грудня 2024 року з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту рф та вантажне судно "Інженєр Трубін" Північного флоту рф", - написало ГУР.

Крім того, росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами із авіабази у Хмемімі.

В ГУР додали, що після взяття Дамаска опозиційні до Асада сили рухаються до узбережжя.

"Ймовірна втрата росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході", - написано у пості.

Раніше ми повідомляли, що зміна режиму Асада загрожує російській військовій стратегії.