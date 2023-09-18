Матеріали:
Теми:

росія вийшла з Ради Баренцевого-Євроарктичного регіону

18 вересня 2023, 20:27
росія вийшла з Ради Баренцевого-Євроарктичного регіону
Фото: EPA/UPG
Міністерство закордонних справ рф заявило про вихід зі складу учасників Ради Баренцевого-Євроарктичного регіону(BEAC).

Про це МЗС рф написало Тelegram-каналі.

"Відповідне послання міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова сьогодні направлено главам МЗС країн-членів організації, Високому представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки, а також до Міжнародного Баренцевого секретаріату у м. Кіркенес", - йдеться в дописі. 

Усю провину за прийняття рішення росія поклала на західних учасників ради, а саме на Данію, Ісландію, Норвегію, Фінляндію, Швецію, ЄС. 

"Фінляндія, яка головувала в організації, не підтвердила готовності передати росії керівництво у BEAC у жовтні 2023 року за принципом ротації", - заявило МЗС росії. 

Після початку росією повномасштабної війни проти України, країни-учасниці BEAC оголосили про припинення співпраці з росією.

Нагадаємо, що Молдова розриває ще 8 угод із СНД.

 

РосіяРади Баренцевого

Останні матеріали

Пропагандони росіянам:
Політика
Пропагандони росіянам: "Треба бути схожими на північних корейців" – Джулія Девіс
18 вересня 2023, 16:45
Україна виграє морську війну без жодного великого корабля – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна виграє морську війну без жодного великого корабля – Філліпс О'Брайен
18 вересня 2023, 14:30
Святі, громи і блискавки. Стратегічна бомбардувальна кампанія СБУ і ППО Криму. Частина 4 – Том Купер
Політика
Святі, громи і блискавки. Стратегічна бомбардувальна кампанія СБУ і ППО Криму. Частина 4 – Том Купер
18 вересня 2023, 09:55
Український контрнаступ пригальмував через значне посилення росіян військами ВДВ – Том Купер
Політика
Український контрнаступ пригальмував через значне посилення росіян військами ВДВ – Том Купер
16 вересня 2023, 10:00
Борис Джонсон:
Політика
Борис Джонсон: "Чому ми не даємо Україні того, чого вона потребує? Українці хочуть вбивати росіян і виганяти загарбника зі своєї землі"
15 вересня 2023, 18:00
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Політика
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 15 вересня 2023, 12:15
Святі, громи та блискавки:
Політика
Святі, громи та блискавки: "непроникна російська ППО над Кримом". Частина 3 – Том Купер
15 вересня 2023, 10:00
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Cуспільство
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 15:53
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється