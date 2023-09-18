росія вийшла з Ради Баренцевого-Євроарктичного регіону

Міністерство закордонних справ рф заявило про вихід зі складу учасників Ради Баренцевого-Євроарктичного регіону(BEAC).

Про це МЗС рф написало Тelegram-каналі.

"Відповідне послання міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова сьогодні направлено главам МЗС країн-членів організації, Високому представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки, а також до Міжнародного Баренцевого секретаріату у м. Кіркенес", - йдеться в дописі.

Усю провину за прийняття рішення росія поклала на західних учасників ради, а саме на Данію, Ісландію, Норвегію, Фінляндію, Швецію, ЄС.

"Фінляндія, яка головувала в організації, не підтвердила готовності передати росії керівництво у BEAC у жовтні 2023 року за принципом ротації", - заявило МЗС росії.

Після початку росією повномасштабної війни проти України, країни-учасниці BEAC оголосили про припинення співпраці з росією.

Нагадаємо, що Молдова розриває ще 8 угод із СНД.