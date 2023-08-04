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Молдова розриває ще 8 угод із СНД

04 серпня 2023, 08:15
Молдова розриває ще 8 угод із СНД
Саміт СНД. Фото: president.gov.ua
Молдова вийде ще з восьми договорів, які були підписані в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Такі пропозиції надійшли уряду від міністерств енергетики, освіти, економіки та культури країни.

Про це повідомляє Point.md.

Молдовське Міністерство освіти оголосило, що ініціює денонсацію угоди щодо Статуту Об'єднаного інституту ядерних досліджень.

Припинення дії Угоди про співробітництво у сфері забезпечення одиниць вимірювання часу і частоти, підписаної у місті Бішкек 9 жовтня 1992 року, ініційовано Міністерством економіки країни.

Водночас Міністерство культури Молдови розпочало процес денонсації документа про реституцію культурно-історичних цінностей державам походження.

Решта документів стосується Міненерго. Йдеться про угоди в галузі електроенергетики, транзиту енергії та електроенергії і транзиту нафти.

"У нас було достатньо часу, щоб перевірити та зібрати докази того, що вони не на користь громадян Республіки Молдова", – заявив речник уряду Даніел Воде.

Раніше у Молдові консульський відділ посольства рф зупинив прийом.
СНДМодова

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