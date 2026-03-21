Парламент Молдови проголосував за вихід із СНД

21 березня 2026, 16:19
Парламент Молдови проголосував за вихід із СНД
Бюджет зможе зекономити понад 3 мільйони леїв членських внесків.
Молдовські депутати підтримали денонсацію Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав.
 
Про це передає Moldpres. 
 
Ініціатором цього рішення виступило Міністерство закордонних справ країни. Очільник відомства Михай Попшой, представляючи документи у парламенті, заявив, що засадничі принципи СНД більше не виконуються. Зокрема, йдеться про взаємну повагу до територіальної цілісності та недоторканність кордонів, які порушує росія своєю агресією проти України, Грузії та незаконною військовою присутністю в самій Молдові.
 
Попшой наголосив, що розрив зв'язків із СНД є неминучим кроком на шляху до членства країни в ЄС.
 
Він назвав організацію інструментом москви для збереження впливу над сусідами та «валізою без ручки», яка робила Молдову вразливою до енергетичного та політичного шантажу. Натомість представники парламентської опозиції висловили побоювання, що таке рішення зашкодить торговельним відносинам та інтересам громадян, які працюють у країнах Співдружності.
 
Після остаточного ухвалення рішення державний бюджет Молдови зможе зекономити понад 3 мільйони леїв, які щороку спрямовували як внесок до бюджету СНД. При цьому країна планує продовжувати співпрацю з державами-учасницями на двосторонньому рівні та залишиться частиною низки договорів в економічній та соціальній сферах. 
 
Загалом за останні два роки Кишинів переглянув майже три сотні угод у межах СНД, понад 70 з яких уже розірвали.

 

Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
