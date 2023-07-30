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В Молдові консульський відділ посольства рф зупинить прийом

30 липня 2023, 18:01
В Молдові консульський відділ посольства рф зупинить прийом
Фото: dumskaya.net
В консульському відділі посольства росії у Молдові з серпня призупинять прийом після рішення вигнати дипломатів, в рф ж заявляють, що "через технічні причини".

Про це посольство рф написало в Telegram-каналі.

"У консульському відділі посольства Росії в Республіці Молдова з технічних причин з 5 серпня 2023 року тимчасово припинено прийом", – йдеться в дописі. 

Раніше стало відомо, що Молдова скоротить персонал посольства рф після шпигунського скандалу.
Молдоваконсульство рф

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