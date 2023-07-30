В Молдові консульський відділ посольства рф зупинить прийом
30 липня 2023, 18:01
Фото: dumskaya.net
В консульському відділі посольства росії у Молдові з серпня призупинять прийом після рішення вигнати дипломатів, в рф ж заявляють, що "через технічні причини".
Про це посольство рф написало в Telegram-каналі.
"У консульському відділі посольства Росії в Республіці Молдова з технічних причин з 5 серпня 2023 року тимчасово припинено прийом", – йдеться в дописі.Раніше стало відомо, що Молдова скоротить персонал посольства рф після шпигунського скандалу.