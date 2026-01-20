Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Молдова починає вихід із СНД

20 січня 2026, 10:29
Молдова починає вихід із СНД
Фото: ria.ru
Уряд денонсує ключові угоди.
Молдова офіційно починає процес виходу зі Співдружності Незалежних Держав (СНД), денонсуючи ключові угоди, які раніше закріплювали участь країни в організації.
 
Про це повідомляє Radio Moldova.
 
Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой повідомив, що уряд запустив процес денонсації базових документів СНД, що фактично означає припинення членства республіки в організації.
 
Серед документів - Статут СНД, підписаний 22 січня 1993 року в Мінську, Угода про заснування СНД від 8 грудня 1991 року і Додаток до неї від 22 грудня того ж року.
 
"Республіка Молдова більше не буде офіційним членом СНД. І цей процес уже почався. Ми нещодавно ухвалили це рішення, почався процес затвердження, і на початку нової сесії парламенту документи про денонсацію цих угод надійдуть до законодавців", - підкреслив Попшой.
 
Міністр уточнив, що завершення процедури в уряді очікується до середини лютого, після чого остаточне рішення розглядатиме парламент. За словами Попшоя, Молдова підписала близько 283 угод у рамках СНД, з яких 71 вже денонсовано, а ще близько 60 перебувають у процесі денонсації.
 
Більшість угод, за словами міністра, застаріли і не мають практичного значення, багато з них раніше були відхилені іншими членами СНД без наслідків. При цьому Молдова залишає за собою право зберігати ті договори, які приносять економічну вигоду і не суперечать курсу на євроінтеграцію.

 

СНДМолдова

Останні матеріали

Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Політика
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Переклад iPress – 19 січня 2026, 12:37
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Політика
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 січня 2026, 20:33
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється