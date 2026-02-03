Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Молдові зібрали понад ₴650 тисяч на генератори для України

03 лютого 2026, 14:08
Фото: cotidianul.ro
Збір організували Національний конгрес українців у Молдові спільно з посольством України та телеканалом TVR Moldova.

У Молдові в межах благодійного збору "Тепло для України" вдалося зібрати 256 тисяч леїв, що еквівалентно понад 650 тисячам гривень.

Про це повідомили у Національному конгресі українців у Молдові. 

Збір організували Національний конгрес українців у Молдові спільно з посольством України та телеканалом TVR Moldova. Кампанія спрямована на підтримку українців на тлі складної ситуації в енергосистемі через російські обстріли та суворі зимові умови.

"Вже 256 тисяч леїв ви пожертвували на збір "Тепло для України". Ми вдячні вам за солідарність і готовність допомогти – Молдова справді країна з великим серцем", – зазначили у дописі на Facebook-сторінці організації.

У TVR Moldova наголосили, що навіть кілька годин без електроенергії та тепла стали для мешканців Молдови тривожним досвідом, тоді як для мільйонів українців такі умови є щоденною реальністю посеред зими.

"Відсутність світла, тепла і води для українців це не виняток, а щоденна боротьба", – йдеться у дописі телеканалу на підтримку збору.

Кампанія триватиме ще десять днів – до 13 лютого. Зібрані кошти планують спрямувати на закупівлю генераторів для України.

Раніше уряд Молдови анонсував пакет державної допомоги Україні на 118 млн леїв (близько 6 млн євро), який передбачає постачання генераторів, медичного обладнання, транспорту для рятувальних служб, продуктів і товарів першої необхідності.

Нагадаємо, МЗС України закликало небайдужих у всьому світі долучатися до зборів "на тепло для України" після успішних громадських кампаній у Польщі та Чехії.

Молдовапідтримка України

