Санду завершила розрив Молдови з СНД
Президентка Молдови Мая Санду підписала укази про денонсацію основоположних угод Співдружність Незалежних Держав, завершивши один із ключових етапів виходу країни з організації.
Про це зазначає портал Newsmaker.
Відповідні закони набули чинності 8 квітня після публікації в офіційному виданні.
Уряд називає це рішення логічним продовженням євроінтеграційного курсу, зазначаючи, що базові принципи СНД більше не відповідають реаліям.
Процес розриву триває з 2023 року, тоді Кишинів почав перегляд десятків угод у межах СНД, поступово відмовляючись від тих, що суперечать національним інтересам і інтеграції до ЄС.
Рішення викликало критику проросійських сил, які заявляють про можливі економічні наслідки. Водночас у москві раніше применшували значення участі Молдови в СНД.
Раніше у четвер, 2 квітня, парламент Молдови ухвалив рішення про денонсацію основоположних документів Співдружності незалежних держав - угоди про її створення, відповідного протоколу і статуту.