Санду завершила розрив Молдови з СНД

09 квітня 2026, 13:55
Фото: з вільних джерел
Країна скасувала базові угоди в межах курсу на ЄС.

Президентка Молдови Мая Санду підписала укази про денонсацію основоположних угод Співдружність Незалежних Держав, завершивши один із ключових етапів виходу країни з організації.

Про це зазначає портал Newsmaker.

Відповідні закони набули чинності 8 квітня після публікації в офіційному виданні. 

Уряд називає це рішення логічним продовженням євроінтеграційного курсу, зазначаючи, що базові принципи СНД більше не відповідають реаліям.

Процес розриву триває з 2023 року, тоді Кишинів почав перегляд десятків угод у межах СНД, поступово відмовляючись від тих, що суперечать національним інтересам і інтеграції до ЄС.

Рішення викликало критику проросійських сил, які заявляють про можливі економічні наслідки. Водночас у москві раніше применшували значення участі Молдови в СНД.

Раніше у четвер, 2 квітня, парламент Молдови ухвалив рішення про денонсацію основоположних документів Співдружності незалежних держав - угоди про її створення, відповідного протоколу і статуту.

 

Останні матеріали

російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Технології
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 23:51
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Більше публікацій

