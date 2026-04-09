Санду завершила розрив Молдови з СНД

Країна скасувала базові угоди в межах курсу на ЄС.

Президентка Молдови Мая Санду підписала укази про денонсацію основоположних угод Співдружність Незалежних Держав, завершивши один із ключових етапів виходу країни з організації.

Про це зазначає портал Newsmaker.

Відповідні закони набули чинності 8 квітня після публікації в офіційному виданні.

Уряд називає це рішення логічним продовженням євроінтеграційного курсу, зазначаючи, що базові принципи СНД більше не відповідають реаліям.

Процес розриву триває з 2023 року, тоді Кишинів почав перегляд десятків угод у межах СНД, поступово відмовляючись від тих, що суперечать національним інтересам і інтеграції до ЄС.

Рішення викликало критику проросійських сил, які заявляють про можливі економічні наслідки. Водночас у москві раніше применшували значення участі Молдови в СНД.

Раніше у четвер, 2 квітня, парламент Молдови ухвалив рішення про денонсацію основоположних документів Співдружності незалежних держав - угоди про її створення, відповідного протоколу і статуту.