Росія вже економічно не справляється з Донбасом – Резніков

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков переконаний, що продовження війни проти України економічно невигідне для Росії.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Резнікова у інтерв’ю Радіо Свободі

"Я неодноразово це говорив, що для Російської Федерації продовження ведення цієї гібридної війни проти України є невигідним, є непрагматичним. І от у цьому головна "сіль". І я вважаю, що заради того, щоб знайти прагматичний вихід, вони будуть готові на завершення цієї гібридної війни" - сказав міністр.

"Для них той маневр, який вони зробили в 2014 році, вже несе шкоду, а не несе користь. Їм треба ж утримувати приблизно 3-3,5 мільйони людей на окупованому Донбасі, забезпечувати їм пенсії, бюджетні виплати, ставити питання про підтримання порядку. І економічно вони вже не справляються на сьогодні, вони не забезпечують робочі місця. Навіть у клініках вони не можуть забезпечити нормальний рівень медичного обслуговування людей під час пандемії" - також сказав міністр.

На думку Резнікова, прагматична невиправданість продовження агресії може стати важелем впливу на Кремль, в тому числі в переговорах по звільненню утримуваних.

Наадаємо, що на Донбасі та західних регіонах хочуть створити "вільну економічну зону"