Росія взяла паузу поповнити запаси для наступу на Донеччині - розвідка Британії

Росія, ймовірно, концентрує техніку на лінії фронту у напрямку Сіверська, приблизно за 8 км на захід від нинішньої російської лінії фронту. Її сили, ймовірно, роблять паузу для поповнення запасів перед початком нових наступальних операцій на Донеччині

Розвідка Британії повідомила, що російські війська, ймовірно, взяли паузу для поповнення своїх запасів перед подальшим наступом на Донеччині.

Про це йдеться у розвідувальному огляді британського міноборони, повідомляє "Європейська правда".

"Росія, ймовірно, концентрує техніку на лінії фронту у напрямку Сіверська, приблизно за 8 км на захід від нинішньої російської лінії фронту. Її сили, ймовірно, роблять паузу для поповнення запасів перед початком нових наступальних операцій на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Існує реальна ймовірність того, що найближчою тактичною метою Росії буде Сіверськ, пише британська розвідка. Російські сили намагаються просуватися далі до найімовірнішої оперативної цілі — міського району Слов'янська-Краматорська.

Тим часом, українські сили продовжують поступовий наступ на південно-західному херсонському напрямку, йдеться у зведенні.

Міноборони РФ щодня заявляло про територіальні "здобутки" з 24 лютого, але 6 липня, вперше за 133 дні війни, не було жодних заяв чи оцінок - це свідчить про те, що росіяни взяли "оперативну паузу", повідомив американський Інститут дослідження війни.