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ПОЛІТИКА

росія, ймовірно, інсценувала атаку на кремль – ISW

04 травня 2023, 08:16
росія, ймовірно, інсценувала атаку на кремль – ISW
джерело 24tv
Деякі геолокаційні зображення за січень 2023 року показують, що російська влада розміщує системи протиповітряної оборони "Панцир" під москвою для створення кіл ППО навколо міста.

росія, ймовірно, влаштувала напад безпілотника на кремль, намагаючись довести війну до російської внутрішньої аудиторії та створити умови для ширшої мобілізації суспільства. За кількома нижченаведеними ознаками можна стверджувати, що атака була внутрішньою (а не організованою ззовні - ред.) 

Так вважають в Інституті дослідження війни.

російська влада нещодавно вжила заходів для посилення можливостей внутрішньої протиповітряної оборони країни, в тому числі в межах самої москви, і тому вкрай малоймовірно, що два безпілотники могли пробити кілька шарів протиповітряної оборони та бути збитими просто над самим кремлем  у спосіб, який забезпечував вражаючі зображення, гарно захоплені камерою.

Деякі геолокаційні зображення за січень 2023 року показують, що російська влада розміщує системи протиповітряної оборони "Панцир" під москвою для створення кіл ППО навколо міста.

Удар, який не був би виявлений і знищений такими засобами протиповітряної оборони і зумів вразити таку важливу ціль, як кремлівський сенатський палац, був би значним збентеженням для росії.

Узгоджена та скоординована реакція кремля на інцидент свідчить про те, що напад було підготовлено всередині країни, вважають в Інституті. кремль негайно звинуватив Україну в проведенні теракту, і російські офіційні відповіді швидко згуртувалися навколо цього звинувачення.

Якби атака безпілотників не була внутрішньою організацією, це було б несподіванкою. Цілком ймовірно, що офіційна відповідь росії спочатку була б набагато більш неорганізованою, оскільки російські чиновники намагалися створити послідовний наратив і компенсувати риторичні наслідки явного інформаційного збентеження.

Швидка та послідовна презентація офіційного російського наративу навколо удару свідчить про те, що росія влаштувала цей інцидент у безпосередній близькості до свята Дня Перемоги 9 травня, щоб  представити війну своїй внутрішній аудиторії як екзистенцію,переконані аналітики ISW. кремль може використати удар, щоб виправдати або скасування, або подальше обмеження святкування 9 травня ,  дії, які, ймовірно, посилили б інформаційні зусилля, що видають війну в Україні як пряму загрозу дотриманню росією шанованих історичних подій. Раніше ISW оцінювало, що росія вживає низку заходів, щоб представити війну в Україні як екзистенційну для внутрішньої аудиторії росії та підготувати до ширшої мобілізації суспільства.

Нагадаємо, у ніч проти 3 травня біля стіни кремля пролунали два потужні вибухи, після чого у небо здійнявся густий дим та вимкнулася підсвітка стіни. У кремлі прокоментували нічну атаку по резиденції російського диктатора владіміра путіна. Там, звичайно, звинуватили у цьому Україну, яка завдала удару безпілотниками. 

КремльатакаISW

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