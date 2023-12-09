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росія, ймовірно, розпочала нову велику військову кампанію – Sky News

09 грудня 2023, 10:35
росія, ймовірно, розпочала нову велику військову кампанію – Sky News
Фото з відкритих джерел
росія в ніч проти п’ятниці обстріляла ракетами Україну - це може свідчити про початок кампанії з ударів по українських критично важливих об'єктах енергетичної інфраструктури, до якої кремль готувався останні місяці.

Про це пише Sky News, посилаючись на анонімного західного посадовця.

На Заході протягом останніх кількох тижнів наголошували на тому, що рф може розпочати скоординовану зимову кампанію ударів по критично важливих об'єктах енергетичної інфраструктури України.

"І, за нашою оцінкою, минулої ночі росія, ймовірно, спробувала розпочати цю діяльність", - сказав спірозмовник.

За словами посадовця, росія завдала ударів по Україні з використанням важкої бомбардувальної авіації, дуже ймовірно, літаків Ту-95, які фактично не розгорталися і не використовувалися протягом останніх кількох місяців.

На Заході вважають, що крилаті ракети, які росія запустила, найімовірніше, є найсучаснішими високоточними боєприпасами, які росіяни майже напевно накопичували протягом останніх кількох місяців.

"Незважаючи на все це, попередні повідомлення вказують на те, що більшість ракет були перехоплені. Незважаючи на трагічну загибель щонайменше однієї цивільної людини, збитки, як видається, мінімальні", - сказав посадовець і зауважив, що остання атака рф не координувалась із безпілотниками типу "Шахед", які росіяни активно використовували в останні тижні.

Нагадаємо, що вчора росія вчергове атакувала Україну безпілотниками і ракетами.

 

Росіявійськова кампанія Україна

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