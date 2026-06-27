росія за тиждень випустила по Україні тисячі дронів і сотні авіабомб – Зеленський

За останній тиждень рф регулярно завдавала ударів по Україні, застосовуючи широкий спектр озброєння.

росія за останній тиждень застосувала проти України близько 1400 ударних безпілотників, майже 1500 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів, зокрема балістичних.

Про це глава держави написав на Facebook-сторінці.

За словами Зеленського, під російськими ударами перебували 15 областей України. Практично щодня обстрілів зазнавали Херсонська, Запорізька, Харківська та Сумська області.

Він наголосив, що росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі, житлових будинках і мирному населенню, а загроза атак залишається постійною.

"Лише впродовж тижня було близько 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіаційних бомб та 19 ракет різних типів, зокрема і балістичних", – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що серед пріоритетів України — посилення системи протиповітряної оборони, розвиток антибалістичного захисту, розширення міжнародної коаліції Drone Deal та посилення санкційного тиску на кремль та її партнерів.

За його словами, обмеження мають діяти максимально ефективно, щоб змусити москву рухатися до завершення війни.

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