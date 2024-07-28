росія за тиждень запустила по Україні 700 авіабомб і більше 100 "Шахедів"

Щодня кремль обстрілює Україну різними видами озброєнь.

Близько 700 керованих авіабомб і більш як 100 "Шахедів" проти України та українців лише за один цей тиждень.

Про це президент України Володимир Зеленський написав в Telegram-каналі.

"Наші люди щоденно страждають від російського терору. І наші люди заслуговують на справедливий і надійний захист від нього. Це реально забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем ППО", - йдеться в дописі.

Він написав, що кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей.

"Дякую всім, хто це розуміє. Дякую всім, хто допомагає нам у подоланні терору", - резюмував Зеленський.