Росія заборонила імпорт труб з України
Згідно з опублікованою постановою, під заборону, зокрема, потрапили труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного лиття), в тому числі з корозійностійкої сталі, труби круглого поперечного перерізу із заліза або нелегованої сталі, труби квадратного або прямокутного поперечного перерізу, інформує "Економічна правда".
Крім того, заборонено імпорт з України деяких видів сталевого дроту і канатів.
Найбільшим виробником трубної продукції в Україні є трубно-колісна компанія "Інтерпайп", яка належить Віктору Пінчуку. Зазначимо, що у листопаді 2018 року холдинг EastOne Group, до складу якого входить "Інтерпайп", потрапив під російські санкції.
Також, РФ встановлює заборону на експорт в Україну нафти та нафтопродуктів. Глава кабміну РФ уточнив, що деякі вітчизняні товари можна буде вивозити до України тільки після спеціального дозволу.
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