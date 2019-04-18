Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Росія заборонила імпорт труб з України

Йдеться про трубну продукцію з чорних металів, в тому числі для нафто- і газопроводів
Російська федерація забороняє імпортувати з України ряд видів трубної продукції.
Росія заборонила імпорт труб з України Фото: з відкритих джерел

Згідно з опублікованою постановою, під заборону, зокрема, потрапили труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного лиття), в тому числі з корозійностійкої сталі, труби круглого поперечного перерізу із заліза або нелегованої сталі, труби квадратного або прямокутного поперечного перерізу, інформує "Економічна правда".

Крім того, заборонено імпорт з України деяких видів сталевого дроту і канатів.

Найбільшим виробником трубної продукції в Україні є трубно-колісна компанія "Інтерпайп", яка належить Віктору Пінчуку. Зазначимо, що у листопаді 2018 року холдинг EastOne Group, до складу якого входить "Інтерпайп", потрапив під російські санкції.

Також, РФ встановлює заборону на експорт в Україну нафти та нафтопродуктів. Глава кабміну РФ уточнив, що деякі вітчизняні товари можна буде вивозити до України тільки після спеціального дозволу.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 04 2019 15:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
olpr. Leather Goods Co: "В масштабах Америки ми маленька сімейна майстерня"

olpr. Leather Goods Co: "В масштабах Америки ми маленька сімейна майстерня"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.