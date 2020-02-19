CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВлада Росії вирішила заборонити в’їзд у країну громадянам Китаю для протидії розповсюдженню коронавірусу Covid-2019.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія заборонила в’їзд громадянам Китаю
Російський уряд видав розпорядження, за яким з 20 лютого забороняється перетинати кордон країни громадянам Китаю
Фото: chinahush.com
Про це повідомила віце-прем’єрка РФ Тетяна Голікова за підсумками засідання оперативного штабу щодо протидії коронавірусу, передає ТАСС,передає "Громадське".
Так, російський уряд видав розпорядження, за яким з 20 лютого забороняється перетинати кордон країни громадянам Китаю, які в’їжджають до РФ «з метою здійснення трудової діяльності, у приватних, навчальних або туристичних цілях».
Також РФ тимчасово призупинить прийом документів, оформлення та видачу запрошень на в’їзд у Росію у вказаних вище цілях.
Нагадаємо, що керівник санаторію "Медобори" в Тернопільській області під тиском місцевих жителів написав відмову від прийому громадян, яких мають евакуювати з Китаю.
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