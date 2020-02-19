Росія заборонила в’їзд громадянам Китаю

Російський уряд видав розпорядження, за яким з 20 лютого забороняється перетинати кордон країни громадянам Китаю

Влада Росії вирішила заборонити в’їзд у країну громадянам Китаю для протидії розповсюдженню коронавірусу Covid-2019.

Про це повідомила віце-прем’єрка РФ Тетяна Голікова за підсумками засідання оперативного штабу щодо протидії коронавірусу, передає ТАСС,передає "Громадське".

Так, російський уряд видав розпорядження, за яким з 20 лютого забороняється перетинати кордон країни громадянам Китаю, які в’їжджають до РФ «з метою здійснення трудової діяльності, у приватних, навчальних або туристичних цілях».

Також РФ тимчасово призупинить прийом документів, оформлення та видачу запрошень на в’їзд у Росію у вказаних вище цілях.

Нагадаємо, що керівник санаторію "Медобори" в Тернопільській області під тиском місцевих жителів написав відмову від прийому громадян, яких мають евакуювати з Китаю.