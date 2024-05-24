Армія рф посилює свою війну проти України ресурсами, які раніше були призначені для Африки.

Мова йде про "Африканський корпус", у складі якого ексвагнерівці, про це йдеться в огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну.

"Протягом останнього тижня, згідно з оглядом, росія розгорнула підрозділи "Африканського корпусу" Міноборони рф разом з регулярними російськими військами та підрозділами "Шторм-Z" під час наступу на Вовчанськ", - йдеться в дописі.

Розвідка додає, що "африканський корпус" Міноборони пф, створений у грудні 2023 року, складається з понад 2 тисяч солдатів і офіцерів регулярних військ, а також досвідчених найманців, багато з яких раніше служили в групі Вагнера. Підрозділи "Африканського корпусу", найімовірніше, раніше були розгорнуті в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо і Нігері.

Мініоборони рф передислокувало загони з "Африканського корпусу" до українського кордону протягом квітня цього року в рамках підготовки до цього наступу.

Також, ймовірно, що кремот посилює свою війну проти України ресурсами, які раніше були призначені для Африки, заявили у британському Міноборони.

Крім того, на тижні Інститут вивчення війни також писав, що у Харківській області рф могла задіяти "африканський контингент" у штурмах.