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росія задіяла "африканські ресурси" при наступі на Вовчанськ – розвідка Британії

24 травня 2024, 20:34
росія задіяла
Армія рф посилює свою війну проти України ресурсами, які раніше були призначені для Африки.

Мова йде про "Африканський корпус", у складі якого ексвагнерівці, про це йдеться в огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну.

"Протягом останнього тижня, згідно з оглядом, росія розгорнула підрозділи "Африканського корпусу" Міноборони рф разом з регулярними російськими військами та підрозділами "Шторм-Z" під час наступу на Вовчанськ", - йдеться в дописі. 

Розвідка додає, що "африканський корпус" Міноборони пф, створений у грудні 2023 року, складається з понад 2 тисяч солдатів і офіцерів регулярних військ, а також досвідчених найманців, багато з яких раніше служили в групі Вагнера. Підрозділи "Африканського корпусу", найімовірніше, раніше були розгорнуті в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо і Нігері. 

Мініоборони рф передислокувало загони з "Африканського корпусу" до українського кордону протягом квітня цього року в рамках підготовки до цього наступу. 

Також, ймовірно, що кремот посилює свою війну проти України ресурсами, які раніше були призначені для Африки, заявили у британському Міноборони.

Крім того, на тижні Інститут вивчення війни також писав, що у Харківській області рф могла задіяти "африканський контингент" у штурмах.

 

харківщинаармія рфвійна в УкраїніАфриканський корпус

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