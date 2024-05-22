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У Харківській області рф могла задіяти "африканський контингент" у штурмах – ISW

22 травня 2024, 08:14
У Харківській області рф могла задіяти
ЗСУ стримують просування російські війська в Харківській області, де, імовірно, противник кидає у штурми "африканських найманців".

Там фіксується просування загарбників в районі Кремінної і Часового Яру, повідомляє ISW.

Протягом доби армія рф не зробили жодного просування на північ від міста Харкова біля Липців.

російський воєнкор пише, що путінські війська нібито просунулися на відстань від 300 до 450 метрів у напрямку Липців, але в ISW не помітили візуального підтвердження цього твердження.

Вчора ввечері в ЗСУ повідомили, що окупанти значно активізували бойові дії на Харківському напрямку після того, як 20 травня кількість російських атак зменшилася.

"російські загарбники нещодавно підтвердили просування на південний захід від Вовчанська. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 травня, показують, що війська росія просунулися далі в Старицю", - пише ISW.

Інші російські воєнкори пишуть, що війська рф нібито просунулися на 100-350 метрів у Вовчанську і трохи перетнули річку Вовча в південно-західному Вовчанську в напрямку поліцейської дільниці та нафтоекстракційного заводу, але один блогер впевнений, що вони лише досягли, а не перетнули зруйнований міст на Вулиця Гагаріна.

В ISW зазначають, що окупанти зберігають обмежені позиції на лівому березі річки Вовча і не спостерігають візуального підтвердження російської бронетехніки чи значної кількості піхоти, що діє на південному березі.

Третій російський воєнкор стверджує, що армія рф атакує Прилипку, але в Інституті не знайшли підтвердження.

В Міноборони рф заявили, що російські війська нібито відбили українські контратаки у Вовчанську і поблизу Стариці.

Український військовослужбовець, який діє на півночі Харківської області, повідомив, що російська війська розмістили на напрямку "африканських найманців", і що окупанти проводять "м'ясні атаки" з "найманцями" перед наступом регулярних військ рф.

У звіті ISW написано, що хоча різні повідомлення щодо "африканського контингенту" російської армії на цьому напрямку загалом неясні, цілком можливо, що "деяка комбінація громадян з африканських країн, елементів Африканського корпусу та колишніх елементів групи "Вагнера" зараз воює з російськими військами на півночі Харківської області".

 
харківщинанаступ рф

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