росія захопила Авдіївку завдяки пануванню в повітрі – ISW

Армія рф окупувала Авдіївку завдяки тимчасовій та локальній перевазі в повітрі.

росіяни зуміли забезпечити своїм наземним військам підтримку з повітря в останні дні свого наступу, йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

"Від початку 2023 року російські війська нарощували застосування керованих авіаційних бомб - КАБів", - пишуть аналітики Інституту.

В ISW додали, що нещодавнє масове застосування КАБів в Авдіївці - це перший випадок, коли російська авіація застосувала ці бомби у великих масштабах для забезпечення безпосередньої повітряної підтримки наступаючих піхотних військ.

Аналітики звертають увагу на дані, які 17 лютого навів речник української бригади, що діє поблизу Авдіївки, який стверджував, що за минулу добу російські сили випустили по українських позиціях в Авдіївці 60 КАБів.

Ще один український військовий заявив, що за останні дні росіяни застосували в цьому районі до 500 таких бомб.

російські воєнкори пишуть, що російські війська випустили 250 касетних бомб ФАБ лише в одному конкретному районі Авдіївки за останні 48 годин.

Змога армії рф здійснювати ці масовані удари протягом декількох днів свідчить про те, що ЗСУ не змогли достатньою мірою закрити повітряний простір над Авдіївкою, і російські війська, ймовірно, скористалися цією тимчасовою локальною перевагою в повітрі, щоб захопити більшу частину міста.

Затримки західної допомоги Києву можуть ще сильніше скоротити можливості української протиповітряної оборони, що дозволить російським військам більш агресивно просуватися вздовж лінії фронту, вважають в ISW.

Нагадаємо, що вчора Сили оборони України вийшли з Авдіївки Донецької області — оточення вдалось уникнути.