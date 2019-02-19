Росія закрила район біля Керченської протоки для проведення стрільб
Навчальні стрільби почалися в понеділок, 18 лютого, і триватимуть до 20 лютого. Навчання пройдуть у західній частині Темрюкської затоки, розташованої поблизу Керченської протоки, повідомляє Український мілітарний портал.
Крім того, за даними порталу, в ніч з 16 на 17 лютого Росія проводила радіотехнічні навчання на виході з Керченської протоки в Чорне море. "Сенс яких - виявлення координат втраченої радарної мети Кіз-Аульським і Такільським радіотехнічними постами спостереження, у південній частині Керченської протоки", - повідомляє портал.
Видання зазначає, що навчання проводилися в районі, де в листопаді минулого року росіяни захопили українські кораблі. На думку порталу, це свідчить про підготовку Росії до подальшої ескалації в разі майбутнього переходу українських кораблів до Азовського моря.
Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
16 січня Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.
Як відомо, Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку 21 грудня одноголосно за письмовою процедурою.
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