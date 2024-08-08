росія закрила три залізничні вокзали в Курській області

Причиною стали бойові дії.

російська залізниця повідомила, що тимчасово закрила для пасажирів вокзали на станціях Суджа, Кореневе, Псел у Курській області через бойові дії.

Про це пишуть РИА Новости та Интерфакс.

Для забезпечення безпеки руху в Курській області влада проводить додаткові огляди інфраструктури та інструктує персонал.

Рух поїздів, за винятком Суджанського і Коренівського районів, здійснюється в штатному режимі.

Раніше російське Міноборони заявило про просування українських військових у двох районах Курської області рф і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.

Нагадаємо, що два дні тому у росії заговорили про прорив кордону в Курській області.