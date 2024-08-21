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росія, залучаючи космічні війська, демонструє дефіцит кадрів в армії – розвідка Британії

21 серпня 2024, 14:58
росія, залучаючи космічні війська, демонструє дефіцит кадрів в армії – розвідка Британії
Фото: ua.korrespondent.net
Полк, сформований з військовослужбовців Повітряно-космічних сил це незвичне явище.

кремль використовує в Курській області війська, особовий склад яких воює не за призначенням, що може зменшити здатність рф повернути зайняті українськими силами території.

Про це йдеться в щоденному огляді Міноборони Британії в соцмережі X (Twitter). 

В розвідці наводять повідомлення російського видання "Важные истории", де одним із підрозділів, які беруть участь у захисті від українського наступу в Курській області, є спеціалізований мотострілецький полк, сформований з військовослужбовців Повітряно-космічних сил, що є незвичним явищем. 

Цей полк був сформований в травні цього року і підпорядкований Північному угрупованню військ ЗС рф. 

До його складу увійшли солдати, які раніше виконували спеціалізовані функції: оператори радарів раннього попередження та оператори важких бомбардувальних полків дальньої авіації. 

Переведення особового складу від раніше пріоритетних сфер, ймовірно, свідчить про постійний дефіцит кадрів  в рф, вважають у Міноборони Британії. 

Використання їх у ролі піхоти, а не за призначенням, може зменшити здатність кремля повернути територію в Курській області.

росія і далі створює нові підрозділи та набирати більше особового складу для підтримки масових бойових дій на виснаження проти України.

Високий рівень втрат означає, що росія потребує постійного поповнення особового складу піхоти на передовій, що майже напевно і надалі обмежуватиме здатність рф створювати підрозділи з більш високим рівнем боєздатності.

 
війна в УкраїніКурська областьПовітряно-космічні сили

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