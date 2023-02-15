росія залучила до війни в Україні 97% армії – Воллес

На думку міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, у війну в Україні втягнута майже вся російська армія.

Він впевний, що росія не змогла зібрати жодної сили, аби пробити оборону української армії.

Про це очільник оборонного відомства Великої Британії заявив у прямому ефірі радіо ВВС.

"Ми просто бачили спробу просування… Це обійшлося дуже дорого для російської армії. Зараз ми оцінюємо, що 97% російської армії, тобто майже вона вся, знаходиться в Україні", – сказав Воллес.

Він зазначив, що допомога Україні на шляху до перемоги над рф фактично збільшує "нашу власну безпеку вдома".

"Якщо 97% російської армії зараз перебуває в Україні з дуже-дуже високим рівнем відтоку особового складу, потенційно їхня боєздатність знижена на 40%. Майже дві третини танків знищені або розбиті – це має прямий вплив на безпеку Європи", – зауважив британський міністр.

За його словами, те, що робить росія, нагадує Першу світову війну – за рівнем виснаження і за показниками успіху, які вимірюються метрами, а не кілометрами.