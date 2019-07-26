Данилюк долучив до розробки нової Стратегії нацбезпеки Україн членів Американської торгової палати
"Хто як не бізнесмени знають, що треба для економіки. Ваша думка має важливе значення", — сказав Данилюк під час виступу на круглому столі з представниками компаній-членів Американської торгової палати в Україні (АСС), інформує "Громадське" з посиланням на прес-службу РНБО.
За його словами, сприятливий бізнес-клімат є обов’язковою передумовою поступального розвитку вітчизняної економіки.
"Маємо зміцнити механізми захисту права власності, захисту інвестицій, і на це спрямований нещодавній указ президента про протидію рейдерству. Ми рішуче налаштовані на докорінні зміни", — сказав секретар РНБО.
Данилюк також зазначив, що серед пріоритетів сьогодні питання енергобезпеки, зокрема, газопостачання. Він підкреслив, що Україна зацікавлена у продовженні транзиту за європейськими правилами.
Нагадаємо, програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) з 15 липня розпочала новий проєкт, спрямований на покращення громадської безпеки та доступу до правосуддя на сході України.
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