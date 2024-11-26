росія запустила по Україні майже дві сотні дронів

Армія рф оновила власний рекорд запущених безпілотників.

Сьогодні вночі, 26 листопада, російські війська випусили рекордну кількість дронів – 188.

Про це Повітряні написали в соцмережах.

Українська протиповітряна оборона з них збила 76 безпілотників, а ще 95 дрона булилокаційно втрачені завдяки роботі РЕБ.

"У ніч на 26 листопада окупанти атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей. Під час нічної атаки ворог випустив рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф", - йдеться в дописі.

Військові додали, що радіотехнічні війська Повітряних сил виявлили і здійснили супровід 192 повітряних цілей, з них частина ракети, а саме 4 балістичні ракети "Іскандер-М" і 188 ворожих БпЛА.

Наразі відомо, що росіяни пошкодили об’єкт критичної інфраструктури на Тернопільщині.