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ПОЛІТИКА

росія застосувала нову зброю для протидії контрнаступу ЗСУ – британська розвідка

27 липня 2023, 11:41
росія застосувала нову зброю для протидії контрнаступу ЗСУ – британська розвідка
InformNapalm
За даними британської розвідки, останніми місяцями росія поповнила свої сили на півдні абсолютно новим варіантом Ка-52М: сильно модифікованим вертольотом, виходячи з російського досвіду в Сирії.

У той час як ЗСУ продовжують великі наступальні операції в Запорізькій області, однією з найсильніших російських систем озброєння в цьому секторі є ударний вертоліт Ка-52, який був сильно модифікований.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, росія втратила близько 40 гелікоптерів Ка-52 після вторгнення, але цей тип також дорого обійшовся Україні.

За даними британської розвідки, останніми місяцями росія поповнила свої сили на півдні абсолютно новим варіантом Ка-52М: сильно модифікованим вертольотом, виходячи з російського досвіду в Сирії.

Докази, що підтверджують використання варіанта М в Україні, включають фотографії, розміщені у соціальних мережах, на яких екіпаж позує поряд із новим вертольотом.

"Ще одним важливим покращенням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність дії якої становить близько 15 км. Екіпажі Ка-52 швидко скористалися можливістю використовувати зброю за межами досяжності української ППО", - зазначають у Міноборони Британії.

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Досі просування було повільним через російські мінні поля, танкові загородження та інші засоби захисту.

Водночас The New York Times повідомили з посиланням на джерела у Вашингтоні про початок нового великого етапу настання ЗСУ.

зброявійна в Українірф тероризм

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