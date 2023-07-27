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ПОЛІТИКА

У Пентагоні назвали головний напрямок контрнаступу ЗСУ – NYT

27 липня 2023, 08:07
У Пентагоні назвали головний напрямок контрнаступу ЗСУ – NYT
Джерело unian
Як повідомили українські посадовці Вашингтону, в разі успіху ця операція може зайняти від одного до трьох тижнів.

Головний удар контрнаступу українських військових наразі здійснюється на південному сході країни, при цьому інші сили залишаються в резерві, стверджують два представники Пентагону.

Про це повідомляє New York Times.

Коментарі американських чиновників щодо деталі кампанії співпали з повідомленнями у середу про ситуацію вздовж південної лінії фронту у Запорізькій області, де точилися артилерійські бої.

Як йдеться у матеріалі, українські офіційні особи розповіли чиновникам США, що посилені угруповання ЗСУ проведуть операції щодо просування на південь через російські мінні поля, а також інші зміцнення в окуповане місто Токмак, а у разі успіху - далі у Мелітополь.

Так, у середу з'явилися повідомлення українських військових про те, що Сили оборони неухильно відкидають окупантів, але їхнє просування було поступовим, без жодних серйозних проривів. Бійців ЗСУ уповільнюють мінні поля, а також артилерійський вогонь та авіаудари військ рф.

Мета бійців ЗСУ полягає у перерізанні "сухопутного коридору" між окупованим Кримом і тимчасово захопленими рф територіями на півдні України, або принаймні просунутися досить далеко, щоб поставити стратегічно важливий півострів у зону досяжності нашої артилерії.

Як заявили офіційні особи України у Вашингтоні, нова операція у разі успіху може зайняти від одного до трьох тижнів.

"Це велике випробування", - сказав один із високопосадовців США на умовах анонімності.

Українські військові продовжують вести наступальну операцію на фронті. За даними Генштабу, ЗСУ просуваються на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах.

Днями стало відомо, загарбники відійшли з позицій в районі Андріївки Донецької області. Також ЗСУ просуваються на півдні, зокрема в районі Старомайорського.

Однак водночас українським військовим доводиться стримувати наступ росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках.

війнаПентагонЗСУконтранаступ

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