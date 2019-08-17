Росія завдала авіаударів у Сирії, загинули 13 мирних жителів, - ЗМІ
Інцидент стався 16 серпня в населеному пункті Хас. Як випливає з поширеного в соцмережах відео, серед жертв атаки - вагітна жінка, заявив голова Управління цивільної оборони ("Білі каски") Ідліба Мустафа Хадж Юсуф, інформує Anadolu.
За минулу добу в результаті масованих ударів авіації режиму Башара Асада і його союзників по населеним пунктам загинули не менше двох мирних мешканців, 23 отримали поранення.
За даними сирійської опозиції, ВКС РФ провели авіарейди в селах Кебіне (провінція Лазкійе), а також Тері, Седжне, Рекая і Хас (провінція Ідліб).
Як повідомила Сирійська обсерваторія з прав людини пізно ввечері, щонайменше 17 мирних жителів, зокрема шестеро дітей, загинули 16 серпня під час російських та сирійських повітряних нальотів на табір біженців у провінції Ідліб на північному заході Сирії.
Російські літаки 26 квітня приєдналися до сирійської армії у найбільшому наступі на частини провінції Ідліб, що перебуває в руках повстанців, і прилеглих північних районах Хами.
Понад 400 цивільних осіб загинули внаслідок ескалації насильства на північному заході Сирії протягом останніх трьох місяців, ще понад 440 тисяч стали біженцями, повідомило в середині липня Управління ООН з координації гуманітарних питань.
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