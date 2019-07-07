Російська авіація атакувала цивільних у Сирії: 20 людей загинули, серед них 13 дітей

У сирійській провінції Ідліб внаслідок атак авіації РФ та режиму Башара Асада загинули 20 людей, зокрема 13 дітей та одна жінка.

За даними спостерігачів, літаки РФ, авіація та наземні сили режиму Башара Асада нанесли удари у зоні деескалації, тобто там, де за домовленостями не повинні йти бої. 20 людей загинули менш ніж за 20 годин обстрілів, повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

З 30 квітня 2019 року внаслідок обстрілів проасадівських сил та російської авіації загинули щонайменше 2152 людини. Зазначена дата - початок найбільшої ескалації насильства в Сирії, починаючи з вересня 2018 року, коли президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган домовились про створення зон деескалації в Сирії.

Нагадаємо, що Рада безпеки ООН зацікавилася роллю Росії у бомбардуваннях лікарень у Сирії, такі запитання до Росії виникли у зв'язку з серією авіанальотів на сирійські регіони, в результаті яких постраждали, зокрема, медичні установи. Локок висловив сумніви в тому, що лікарні, які надають організації свої координати, захищені.