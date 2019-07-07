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Російська авіація атакувала цивільних у Сирії: 20 людей загинули, серед них 13 дітей

З 30 квітня 2019 року внаслідок обстрілів проасадівських сил та російської авіації загинули щонайменше 2152 людини
У сирійській провінції Ідліб внаслідок атак авіації РФ та режиму Башара Асада загинули 20 людей, зокрема 13 дітей та одна жінка.
Російська авіація атакувала цивільних у Сирії: 20 людей загинули, серед них 13 дітей Фото: Syrian Observatory For Human Rights

За даними спостерігачів, літаки РФ, авіація та наземні сили режиму Башара Асада нанесли удари у зоні деескалації, тобто там, де за домовленостями не повинні йти бої. 20 людей загинули менш ніж за 20 годин обстрілів, повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

З 30 квітня 2019 року внаслідок обстрілів проасадівських сил та російської авіації загинули щонайменше 2152 людини. Зазначена дата - початок найбільшої ескалації насильства в Сирії, починаючи з вересня 2018 року, коли президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган домовились про створення зон деескалації в Сирії.

Нагадаємо, що Рада безпеки ООН зацікавилася роллю Росії у бомбардуваннях лікарень у Сирії, такі запитання до Росії виникли у зв'язку з серією авіанальотів на сирійські регіони, в результаті яких постраждали, зокрема, медичні установи. Локок висловив сумніви в тому, що лікарні, які надають організації свої координати, захищені.

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07 07 2019 11:59
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