росія завдала ракетного удару по Одесі біля маршруту кортежу Зеленського – ЗМІ

Зустріч Зеленського з грецьким прем'єром минула у звичайному режимі.

російські війська завдали ракетного удару по Одесі 6 березня під час візиту прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Ціллю атаки був кортеж президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє грецьке видання Protothema.

Вибух в Одесі стався незадовго до зустрічі Міцотакіса та Зеленського.

"Кортеж президента України Володимира Зеленського, який перебував за 150 метрів від грецької делегації на чолі з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, був обстріляний російською ракетою об 11:43 у середу (6.3.2024)", – йдеться в публікації.

"З безпекою прем'єр-міністра та грецької місії проблем немає", – заявили офіційні джерела в уряді.

"У нас усе добре", – сказав державний міністр Греції Ставрос Папаставру, який перебуває у складі місії.

Зазначається, що зустріч Міцотакіса та Зеленського минула у звичайному режимі. Двоє лідерів проведуть пресконференцію, яка не транслюватиметься в прямому ефірі з міркувань безпеки. Зустріч політиків тривала загалом пів години, що довше від запланованого.

Нагадаємо, прем'єр Греції прибув до України рано вранці, в умовах надзвичайної таємності, аби залишитися на кілька годин, перш ніж вирушити до Бухареста. Спочатку він відвідав прикордонну станцію, а потім зустрівся із Зеленським в Одеському порту.