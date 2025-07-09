Також уряд веде перемовини зі Шрі-Ланкою та Північною Кореєю.

До кінця цього року до рф прибуде до мільйона працівників з Індії на тлі дефіциту кваліфікованих кадрів.

Про це сказав голова Уральської торгово-промислової палати Андрій Бесєдін.

"Наскільки я чув від своїх індійських колег, до кінця року в росію приїде 1 млн спеціалістів з Індії. В Єкатеринбурзі відкривається нове Генконсульство цієї країни, яке займатиметься цими питаннями", - заявив він.

росіянин додав, що промислові підприємства потребують збільшення виробництва, проте в регіоні не вистачає робітників, тоді як частина персоналу бере участь у війні проти України, а молодь не йде працювати на заводи через ідеологічні помилки минулих років.

Також Бесєдін додав, що росія веде перемовини зі Шрі-Ланкою та Північною Кореєю щодо залучення робітників, але робота з мігрантами з цих країн буде складною.

Міністерство праці рф прогнозувало, що до 2030 року в країні буде нестача 3,1 млн працівників. Але вже цього року відомство планує збільшити квоту на залучення кваліфікованих іноземців у 1,5 раза - до 234,9 тис. осіб.

Рік тому підприємства рф залучили 47 тисяч працівників із країн, де діє візовий режим, серед яких індійці.

Ми також повідомляли, що КНДР може надіслати додаткові війська до рф для війни в Україні.