росія завозить до білорусі дрони-камікадзе, а вивозить техніку і боєприпаси – ГУР

білорусь також надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів

До білорусі станом на 10 жовтня завезли уже 32 іранські дрони-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО УКкраїни в Telegram

"До білорусі надходять іранські дрони-камікадзе "Shahed-136" (в армії рф перейменовані на "Герань-2"). Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8", - йдеться у повідомленні.

В ГУР також повідомили, що білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію "Кіровська" в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами - 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС білорусі (Добруш, Гомельська область).

Також найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС білорусі.

Вантажі, за даними ГУР, мають прибути на залізничні станції "Каменска" (Каменськ-Шахтинський) та "Марцево" (Таганрог) Ростовської області.