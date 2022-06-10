ПОЛІТИКА НОВИНИБілорусь допомагає росії у війні проти України, не тільки надаючи доступ до авіабаз і повітряного простору, але й боєприпасами та запчастинами. З початку вторгнення з території білорусі відправили 26 ешелонів із боєприпасами — це майже 250 вагонів вагою понад 10 тисяч тонн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З лютого Білорусь поставила понад 10 тисяч тонн боєприпасів для війська рф
Фото: EPA/UPG
Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.
Із початку жовтня з білоруських арсеналів зберігання ракет і боєприпасів на Донецький та Херсонський напрямки відправили майже 30 вагонів із боєприпасами для окупантів.
На білоруських складах, базах і арсеналах група російських офіцерів відбирає автомобільні шини, вузли, агрегати та інші запчастини до бронетехніки, які потім відправляють окупаційним військам.
Окрім того, Громов додав, що сьогодні, 6 жовтня, російська авіація вперше з кінця серпня випустила з білорусі по Україні ракети — літаки Ту-22М3 завдали ударів по Шепетівському району Хмельницької області. Обійшлося без загиблих і постраждалих. Ракети впали поряд з обʼєктом інфраструктури та на пустирі.
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06 10 2022 19:21 МЕДІА
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