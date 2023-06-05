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росія заявляє, що ЗСУ "пішли в контрнаступ"

05 червня 2023, 09:44
росія заявляє, що ЗСУ
Речник російського Міністерства оборони Ігорь Конашенков заявив про "наступ України на п'яти напрямках".

Він також заявляє, що на передовій був начальник Генштабу зсрф Валєрій Гєрасімов.

Про це російське Міноборони пише в Telegram-каналі.

За словами речника відомства, українське командування ввело в бій стратегічні резерви, задіявши дві бригади – шість механізованих і два танкових батальйони.

"Метою противника був прорив нашої оборони на найбільш вразливій, на його думку, ділянці фронту. Своїх завдань противник не домігся, успіху не мав", – сказав Конашенков.

В Міноборони росії заявили про нібито сотні вбитих українців і десятки знищених танків, БМП і бойових бронемашин. 

При цьому стверджується, що начальник Генштабу зсрф Валєрій Гєрасімов у цей момент нібито перебував на одному з "передових пунктів управління" даного напрямку фронту.

Вчора українське Міноборони заявило, що плани люблять тишу.

РосіяконтрнаступКонашенков

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