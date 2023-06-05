росія заявляє, що ЗСУ "пішли в контрнаступ"
Він також заявляє, що на передовій був начальник Генштабу зсрф Валєрій Гєрасімов.
Про це російське Міноборони пише в Telegram-каналі.
За словами речника відомства, українське командування ввело в бій стратегічні резерви, задіявши дві бригади – шість механізованих і два танкових батальйони.
"Метою противника був прорив нашої оборони на найбільш вразливій, на його думку, ділянці фронту. Своїх завдань противник не домігся, успіху не мав", – сказав Конашенков.
В Міноборони росії заявили про нібито сотні вбитих українців і десятки знищених танків, БМП і бойових бронемашин.
При цьому стверджується, що начальник Генштабу зсрф Валєрій Гєрасімов у цей момент нібито перебував на одному з "передових пунктів управління" даного напрямку фронту.
Вчора українське Міноборони заявило, що плани люблять тишу.