Речник російського Міністерства оборони Ігорь Конашенков заявив про "наступ України на п'яти напрямках".

Він також заявляє, що на передовій був начальник Генштабу зсрф Валєрій Гєрасімов.

Про це російське Міноборони пише в Telegram-каналі.

За словами речника відомства, українське командування ввело в бій стратегічні резерви, задіявши дві бригади – шість механізованих і два танкових батальйони.

"Метою противника був прорив нашої оборони на найбільш вразливій, на його думку, ділянці фронту. Своїх завдань противник не домігся, успіху не мав", – сказав Конашенков.

В Міноборони росії заявили про нібито сотні вбитих українців і десятки знищених танків, БМП і бойових бронемашин.

При цьому стверджується, що начальник Генштабу зсрф Валєрій Гєрасімов у цей момент нібито перебував на одному з "передових пунктів управління" даного напрямку фронту.

Вчора українське Міноборони заявило, що плани люблять тишу.