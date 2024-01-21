росія заявила про атаку дронами на три області

В росії заявили про атаку безпілотників на Тульську, Смоленську і Орловську області.

Про це пишуть російські ТГ-канали, посилаючись на міноборони рф.

Вночі російські соцмережі повідомили про вибухи в Тулі і опублікували кілька відео.

Пізніше російські ТГ-канали повідомили про атаки та збиття нібито українських безпілотників у Тульській, Орловській і Смоленській областях.

Як стало відомо, під Санкт-Пітюургом загорівся газовий термінал друга путіна, а також безпілотники атакували завод в рф, який виробляє "Панцир-С".

Вчора ми писали, що брянську область рф другий день поспіль атакують безпілотники.