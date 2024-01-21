росія заявила про атаку дронами на три області
Про це пишуть російські ТГ-канали, посилаючись на міноборони рф.
Вночі російські соцмережі повідомили про вибухи в Тулі і опублікували кілька відео.
Пізніше російські ТГ-канали повідомили про атаки та збиття нібито українських безпілотників у Тульській, Орловській і Смоленській областях.
Як стало відомо, під Санкт-Пітюургом загорівся газовий термінал друга путіна, а також безпілотники атакували завод в рф, який виробляє "Панцир-С".
Вчора ми писали, що брянську область рф другий день поспіль атакують безпілотники.