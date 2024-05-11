росія заявила про захоплення кількох сіл

окупанти також стверджують, що нібито завдали поразки підрозділам кількох українських бригад.

В Міноборони рф заявили про захоплення кількох сіл на кордоні Харківської області.

Про це йдеться у зведенні окупантів.

Війська рф нібито зайняли населені пункти Борисівка, Огірцеве, Плетенівка, Пильна та Стрілеча Харківської області.

росіяни також стверджують, що завдали поразки живій силі та техніці 23-ї, 43-ї механізованих бригад ЗСУ, 120-ї, 125-ї бригад тероборони та 15-го прикордонного загону прикордонної служби України в районах населених пунктів Вовчанськ, Веселе, Глибоке та Нескучне.

Нагадаємо, що вранці 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.