росія заявила, що ЗСУ знову намагалася атакувати Кримський міст
Про це Міноборони рф написало в Telegram-каналі.
"1 вересня близько 23:15 мск київським режимом було здійснено спробу нанесення терористичного удару по Кримському мосту напівзаглибним безекіпажним катером.
Український морський безпілотник був своєчасно виявлений і знищений в акваторії Чорного моря", - йдеться в дописі.
Але при цьому рух автотранспорту Кримським мостом із 00:00 тимчасово перекрито.
"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки", − заявила армія рф.
Крім того, окупанти заявили, що нібито перехопили український дрон над територією Бєлгородської області близько 23:00 1 вересня.Нагадаємо, що в кінці серпня рф почала топити судна для захисту Кримського мосту.