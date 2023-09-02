росія заявила, що ЗСУ знову намагалася атакувати Кримський міст

Міноборони рф заявило, що нібито український морський безпілотник намагався атакувати Кримський міст, але нібито був знищений в акваторії Чорного моря.

Про це Міноборони рф написало в Telegram-каналі.

"1 вересня близько 23:15 мск київським режимом було здійснено спробу нанесення терористичного удару по Кримському мосту напівзаглибним безекіпажним катером.

Український морський безпілотник був своєчасно виявлений і знищений в акваторії Чорного моря", - йдеться в дописі.

Але при цьому рух автотранспорту Кримським мостом із 00:00 тимчасово перекрито.

"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки", − заявила армія рф.

Крім того, окупанти заявили, що нібито перехопили український дрон над територією Бєлгородської області близько 23:00 1 вересня.