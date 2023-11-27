росія зазнає найбільших втрат з початку вторгнення в Україну – розвідка Британії

Останні півтора місяці втрати російських окупаційних військ - найвищі з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це Міністерство оборони Британії написано в розвідувальному огляді.

Ці втрати російських окупантів є результатом наступу на Авдіївку Донецької області, пише МО.

Британська розвідка наводить дані українського Генерального штабу, згідно з якими, в листопаді середньодобові втрати військ росії становлять 931 особу за добу.

Раніше російська окупаційна армія зазнавала найбільших втрат в березні цього року, тоді середній показник 776 мертвих окупантів на добу, це було в розпал боїв за Бахмут Донецької області.

Британська розвідка пише, що не може перевірити методологію, за якою український Генштаб визначає рівень втрат росії, але зазначає, що виглядають вони достовірними.

Ми також писали, що в британській розвідці розповіли, чому бої коло Кринок "незручні" для росії.