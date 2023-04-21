росія зберігає КПП з окупованими територіями з міркувань безпеки –ISW

Попри численні заяви росія так і не вважає українців в окупації своїми громадянами.

росія має намір зберегти митні пункти пропуску з незаконно анексованими східними регіонами з міркувань безпеки попри їхню анексію.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше російські мілблогери скаржилися на те, що блокпости на кордоні значно сповільнюють постачання боєприпасів на передову в Донецьку область. путін, ймовірно, намагається виправити затримки, збільшивши чисельність персоналу, щоб прискорити перевірки на пунктах пропуску, але не думає про можливість усунення цих перешкод.

"Кремль також може використовувати ці блокпости, щоб запобігти масовому переміщенню чоловіків з окупованої України, які рятуються від примусової мобілізації, щоб зупинити втечу російського мобілізованого персоналу до росії та підтримувати російські фільтраційні заходи. Наявність цих контрольно-пропускних пунктів додатково підкреслює, що російські чиновники не вважають жителів окупованої України громадянами росії та керують як окупаційна влада, якою вони є попри постійні заяви про те, що незаконно анексовані території є частиною росії", – йдеться у звіті ISW.

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