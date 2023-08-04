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росія збільшує "апетит до ризику" ударами біля кордонів НАТО – розвідка Британії

04 серпня 2023, 11:48
росія збільшує
Останні два тижні армія рф здійснила кілька ударних хвиль іранськими дронами-камікадзе по українських портах на Дунаї.

Про це Міноборони Британії, посилаючись на дані розвідки, написало в Тwitter.

"За останні два тижні Росія завдала кількох ударних хвиль по українських портах на Дунаї, використовуючи безпілотні літальні апарати іранського виробництва. Ймовірно, таким чином вона намагається змусити міжнародне судноплавство припинити торгівлю через порти", - йдеться в дописі.

Ці дрони-камікадзе вражали цілі на відстані 200 метрів від румунського кордону, а це свідчить про те, що росія збільишал "свій апетит до ризику" для завдання ударів поблизу кордоні країін НАТО.

снує реалістична ймовірність того, що Росія використовує дрони-камікадзе для завдання удару по цьому району, вважаючи, що таким чином вона з меншою ймовірністю ризикує ескалацією, ніж запусками крилатих ракет. Росія, швидше за все, вважає їх більш точними, і вони мають набагато менші боєголовки, ніж крилаті ракети", - додали у розвідці.

Раніше в британській розвідці заявили, що росія формує нові великі армійські з'єднання для війни з Україною.
РосіяНАТОкордонРозвідка Британії

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